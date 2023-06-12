Україна на цей час отримала гуманітарну допомогу вже з 12 країн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, ще частина вантажів у дорозі.
Як повідомляє «Європейська правда», про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «єдиного марафону».
Дмитро Кулеба зазначив, що на цей час допомогу виділили вже 19 країн. «З них гуманітарна допомога з 12 країн вже прибула, далі прибуватиме з решти семи. Плюс додаватимуться нові країни, з якими ми працюємо», — зазначив міністр закордонних справ.
Він деталізував, що серед наданого — понад 150 генераторів, більше 120 надувних човнів, у яких є велика потреба для евакувації людей і тварин, 400 помп і насосів, близько півмільйона таблеток для очищення води, пальне, питна вода, пакети, сухпайки.
Дмитро Кулеба додав, що передавати гуманітарну допомогу для мешканців правобережжя почали і міжнародні організації — Червоний Хрест та ООН.
Нагадаємо, у понеділок 12 червня в одному з районів Херсона виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка. Загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС.
Україна на цей час отримала гуманітарну допомогу вже з 12 країн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, ще частина вантажів у дорозі.
Як повідомляє «Європейська правда», про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «єдиного марафону».
Дмитро Кулеба зазначив, що на цей час допомогу виділили вже 19 країн. «З них гуманітарна допомога з 12 країн вже прибула, далі прибуватиме з решти семи. Плюс додаватимуться нові країни, з якими ми працюємо», — зазначив міністр закордонних справ.
Він деталізував, що серед наданого — понад 150 генераторів, більше 120 надувних човнів, у яких є велика потреба для евакувації людей і тварин, 400 помп і насосів, близько півмільйона таблеток для очищення води, пальне, питна вода, пакети, сухпайки.
Дмитро Кулеба додав, що передавати гуманітарну допомогу для мешканців правобережжя почали і міжнародні організації — Червоний Хрест та ООН.
Нагадаємо, у понеділок 12 червня в одному з районів Херсона виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка. Загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС.