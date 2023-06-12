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У понеділок 12 червня в одному з районів Херсона виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом нині відомо про 10 загиблих через підрив російською армією дамби Каховської ГЕС. Ще 20 осіб — поранені, серед них п’ять поліцейських та двоє рятувальників.

Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей.

Раніше повідомлялося, що у зоні затоплення опинилися 16 археологічних та 18 архітектурних пам’яток, також 10 бібліотек та 5 музеїв.

Нагадаємо, на Херсонщині триває рятувальна операція на затоплених територіях. Вдалося евакуювати з окупованого лівого берега 112 людей.