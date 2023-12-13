Норвегія оголосила про додаткову фінансову та гуманітарну допомогу Україні на суму 800 мільйонів доларів.

Про це заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна.

«Сьогодні Норвегія оголошує чітку додаткову підтримку Україні. Хочу з вами поділитися цією інформацією. Український уряд має платити медсестрам, лікарям, вчителям та іншим працівникам», — зазначив Йонас Гар Стере.

Він зауважив, що таким чином Норвегія допоможе із мільярдом доларів підтримки від США на 2023 рік, який закінчується.

«Також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік. Ми також хочемо оголосити, що ми будемо підтримувати український народ у 2024 році із найперших місяців», — додав норвезький премʼєр.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський, сьогодні, 13 грудня, прибув до Норвегії з раніше неоголошеним візитом, щоб обговорити підтримку захисту України від російського вторгнення.