Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня, прибув до Норвегії з раніше неоголошеним візитом, щоб обговорити підтримку захисту України від російського вторгнення.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву норвезького уряду.

Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере проведуть зустрічі щодо подальшої підтримки України Норвегією.

Лідери Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії також збираються зустрітися в Осло в середу на запланований саміт Північних країн.

«Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цілеспрямовану довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію», — йдеться у заяві Йонаса Гар Стере.

Також він додав, що зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки у Норвегії.

Нагадаємо, що 11 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки, де він зустрівся з президентом США Джозефом Байденом і провів низку зустрічей та перемовин.