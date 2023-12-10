Завтра, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки, де він зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і проведе низку зустрічей та перемовин.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента в неділю ввечері.

«Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору і в зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонного співробітництва України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав наступного року.

Нагадаємо, США мають намір зміцнити співпрацю з оборонно-промисловими базами України. Штати надали Україні технічні дані для початку місцевого виробництва деяких проектів засобів ППО FrankenSAM, спрямованих на модернізацію застарілих систем протиповітряної оборони України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів.

Також уряд США до кінця цього року поставить Збройним силам України пакет військової допомоги, до якого увійде партія комплексів протидії безпілотникам Vampire.