Влада Німеччини схвалила рамкову угоду з французькою компанією про виробництво додаткової партії боєприпасів для України.

Про це йдеться у заяві німецького міністерства оборони.

Зазначається, що Україна, згідно з угодою, отримає 68 тисяч фугасних снарядів калібру 155 мм. Терміни постачання поки що не розголошуються.

Відомо, що загальна вартість партії становитиме 278 мільйонів євро. В уряді Німеччини зазначили, що інші країни також можуть приєднатися до угоди в рамках ініціативи ЄС щодо закупівлі та виробництва боєприпасів для України.

«Боєприпаси калібру 155 міліметрів використовуються, наприклад, у самохідних гаубицях 2000 року. Німеччина поставила Україні вже 14 самохідних гаубиць, які добре зарекомендували себе в боях», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 грудня, між Урядом України, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву і німецьким банком KfW підписана угода про виділення додаткових 17 мільйонів євро на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.