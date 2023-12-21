Уряд Об’єднаних Арабських Еміратів за Фундація Олени Зеленської передає Україні 50 евакуаційних автомобілів швидкої медичної допомоги.

Перша партія із 23 автівок вже доставлена в Україну, повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя України.

Як відомо, це сучасні автомобілі швидкої допомоги. Вони облаштовані кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень.

«Швидкі» поїдуть у прифронтові регіони, аби забезпечувати медичну евакуацію цивільного населення. За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, наразі понад 480 «швидких» пошкоджено, знищено або захоплено армією Росії.

Нагадаємо, що Агенція розвитку та співробітництва посольства Швейцарії в Україні передала Міністерству охорони здоров’я сім автомобілів швидкої медичної допомоги. Миколаївська область — одна з тих, кому їх передадуть.