Україна отримає від Іспанії два броньовані автомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів.
Про це повідомляє Іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID).
За словами глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.
«Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи стільки, скільки буде потрібно», — наголосив глава МЗС Іспанії.
Окрім того, обсяг іспанської гуманітарної допомоги для України за останні два роки перевищив 46 мільйонів євро, що є найбільшим для Мадрида обсягом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни.
Нагадаємо, з французького міста Фекам виїхали вантажівки з допомогою для Очакова, що на Миколаївщині. Міжнародні партнери надіслали українському місту медичне обладнання.
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Україна отримає від Іспанії два броньовані автомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів.
Про це повідомляє Іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID).
За словами глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.
«Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи стільки, скільки буде потрібно», — наголосив глава МЗС Іспанії.
Окрім того, обсяг іспанської гуманітарної допомоги для України за останні два роки перевищив 46 мільйонів євро, що є найбільшим для Мадрида обсягом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни.
Нагадаємо, з французького міста Фекам виїхали вантажівки з допомогою для Очакова, що на Миколаївщині. Міжнародні партнери надіслали українському місту медичне обладнання.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|