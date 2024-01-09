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Україна отримає від Іспанії два броньовані автомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів.

Про це повідомляє Іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID).

За словами глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса, бронемашини адаптували під медичні потреби перед відправленням в Україну.

«Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи стільки, скільки буде потрібно», — наголосив глава МЗС Іспанії.

Окрім того, обсяг іспанської гуманітарної допомоги для України за останні два роки перевищив 46 мільйонів євро, що є найбільшим для Мадрида обсягом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни.

Нагадаємо, з французького міста Фекам виїхали вантажівки з допомогою для Очакова, що на Миколаївщині. Міжнародні партнери надіслали українському місту медичне обладнання.