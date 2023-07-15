З французького міста Фекам виїхали вантажівки з допомогою для Очакова, що на Миколаївщині. Міжнародні партнери надіслали українському місту медичне обладнання.

Про це йдеться у повідомленні асоціації «Фекам-Дружба-Україна».

Колонна вантажівок виїхала 14 липня. Представники асоціації подякували всім волонтерам та організаціям, які приймали участь у зборі допомоги.

Зазначається, що Очакову передали холодильну шафу для медикаментів та інше медичне обладнання.

— Ми хочемо висловити нашу глибоку подяку всім тим, хто щедро пожертвував. Ваша безцінна підтримка мала значний вплив на нашу справу та допомогла досягти наших цілей. Ваш жест демонструє вашу впевненість у нашій справі та ваше бажання змінити світ на краще, —йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 18 квітня в Києві предствники Очаківської міської ради, Асоціація міст України та Королівство Нідерландівпідписали тристоронній меморандум про співробітництво.