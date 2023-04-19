Учора, 18 квітня, в Києві предствниками Очаківської міської ради, Асоціації міст України та Королівства Нідерландів було підписано тристоронній меморандум про співробітництво.

Про це повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

Цей документ має закріпити наміри європейського партнера щодо допомоги у відновленні Очаківської громади.

— Цей документ вже на офіційному рівні закріплює серйозність намірів наших партнерів щодо допомоги нашій громаді у відбудові та розвитку. Триває досить не проста та дуже потрібна зараз нам робота. Все буде Україна, – написав Олексій Васьков.

Нагадаємо, місто Очаків російські війська обстрілюють ледь не щодня. Подивитися, як сьогодні виглядає закрите для журналістів колись курортне містечко можна в фоторепортажі «‎НикВести»‎.