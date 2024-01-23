Жителям Вознесенська, чиє житло було повністю зруйноване внаслідок російської агресії, видали 15 сертифікатів на купівлю нового житла в рамках програми «єВідновлення».

Про це на брифінгу повідомила виконуюча обовʼязки начальника Вознесенської райвійськадміністрації Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

Загальна сума сертифікатів на купівлю нового житла склала 18 мільйонів гривень. Житлові сертифікати отримали мешканці п'ятиповерхівки у Вознесенську, що була зруйнована внаслідок ракетного удару.

— 15 заяв надійшло за знищене майно, це 27 квартирний житловий будинок, який постраждав у місті Вознесенськ. Заяви вже опрацьовані, нараховано сертифікатів на суму 18 мільйонів і зараз особи які постраждали підшукують собі житло, — сказала Антоніна Шарата.

Крім того, за пошкоджене житло за програмою «єВідновлення» жителям Вознесенського району нарахували 11 мільйонів гривень.

— Що стосується пошкодженого житла, саме приватного, то у нас в реєстр пошкодженого майна внесено майже 700 обєктів, 174 заяви надійшло від громадян на компенсацію витрат, 133 вже задоволено по двох громадах Вознесенській та Дорошівській. Взагалі об’єкти пошкоджені є у 5 громадах. На сьогоднішній день уже компенсацій по пошкодженому майну нараховано на 11 мільйонів гривень, — зазначила Антоніна Шарата.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення».

Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення».

А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».