Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що його країна надасть Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41.
Про це повідомляє Tagesschau.
Зазначається, що гелікоптери нададуть зі складів Бундесверу.
«Sea King — перевірений і надійний вертоліт. Він допомагатиме українцям (у багатьох операціях,— ред.) — від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перше німецьке постачання такого роду», — зазначив Борис Пісторіус.
Окрім того, Німеччина виділить комплекти запчастин до них і проведе навчання для українських пілотів.
Нагадаємо, що нещодавно міністерство оборони Австралії почало утилізувати вертольоти MRH-90 Taipan, які були списані у вересні 2023 року, попри прохання Києва передати їх Україні.
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що його країна надасть Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41.
Про це повідомляє Tagesschau.
Зазначається, що гелікоптери нададуть зі складів Бундесверу.
«Sea King — перевірений і надійний вертоліт. Він допомагатиме українцям (у багатьох операціях,— ред.) — від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перше німецьке постачання такого роду», — зазначив Борис Пісторіус.
Окрім того, Німеччина виділить комплекти запчастин до них і проведе навчання для українських пілотів.
Нагадаємо, що нещодавно міністерство оборони Австралії почало утилізувати вертольоти MRH-90 Taipan, які були списані у вересні 2023 року, попри прохання Києва передати їх Україні.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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