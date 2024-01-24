Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що його країна надасть Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41.

Про це повідомляє Tagesschau.

Зазначається, що гелікоптери нададуть зі складів Бундесверу.

«Sea King — перевірений і надійний вертоліт. Він допомагатиме українцям (у багатьох операціях,— ред.) — від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перше німецьке постачання такого роду», — зазначив Борис Пісторіус.

Окрім того, Німеччина виділить комплекти запчастин до них і проведе навчання для українських пілотів.

Нагадаємо, що нещодавно міністерство оборони Австралії почало утилізувати вертольоти MRH-90 Taipan, які були списані у вересні 2023 року, попри прохання Києва передати їх Україні.