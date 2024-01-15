Австралійський військовий на фоні вертольота MRH-90 Taipan під час навчань Chau Pha, фото з відкритих джерел

Міністерство оборони Австралії почало утилізувати вертольоти MRH-90 Taipan, які були списані у вересні 2023 року, попри прохання Києва передати їх Україні.

Про це повідомила мовна корпорація ABC.

Як зазначає видання, Міноборони завершило демонтаж 45 списаних вертольотів MRH-90 Taipan. Оскільки ніхто не виявив інтересу до комплектуючих, відомство почало утилізувати їх екологічно чистим та економічно ефективним способом, пояснила корпорація.

Відомо, що це рішення викликало невдоволення проукраїнських активістів, які вимагали від влади передати Тайпан Києву.

«Австралійський уряд з якоїсь причини хоче, щоб ми всі заплатили за демонтаж і поховання вертольотів в австралійській землі, за забруднення нашого навколишнього середовища, а не передали їх нужденній дружній країні», — наводить ABC слова лідера активістів Антона Богдановича.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко висловив сподівання, що можливість отримати списану повітряну техніку «ще існує», хоч Україна й не отримала жодної відповіді щодо прохання передачі.

Австралія заявила про дострокове припинення експлуатації вертольотів MRH-90 Taipan у вересні 2023 року після аварії, яка призвела до загибелі чотирьох військовослужбовців. У грудні минулого року Київ офіційно попросив Канберру передати йому всі 45 списаних вертольотів.

В січні цього року Міністерство оборони Австралії оголосило, що всі літаки вже демонтовані. У відомстві нагадали, що загальна допомога Канберри Києву перевищує 910 мільйонів австралійських доларів (близько 610 мільйонів доларів США).

Раніше повідомлялося, що міністерка з питань ЄС та конституції Австрії Кароліне Едтштадлер не вірить, що Україна та Молдова приєднаються до Євросоюзу у найближчі десять років.