Міністерка з питань ЄС та конституції Австрії Кароліне Едтштадлер не вірить, що Україна та Молдова приєднаються до Євросоюзу у найближчі десять років.

Про це вона заявила в інтерв’ю інформагентству АРА, цитує Укрінформ.

«Незважаючи на нещодавно прийняте рішення про переговори з Україною та Молдовою про членство в ЄС, міністр з питань Європи Кароліне Едтштадлер не вірить, що ці дві держави зможуть приєднатися до Союзу протягом наступних пʼяти-десяти років. Незважаючи на всі зусилля, для цього все ще потрібно провести багато реформ», — пише видання АРА.

Австрійська міністерка також наголосила на «неможливости» приєднання до ЄС держави, яка перебуває у стані війни.

При цьому вона заявила про підтримку перспективи вступу до ЄС для країн Західних Балкан і назвала Чорногорію, Північну Македонію та Албанію «лідерами».

Зазначимо, що відкриття переговорів потребує згоди всіх лідерів ЄС, зокрема й Угорщини, яка, як відомо, до останнього заявляла про спротив такому рішенню.

Також лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Європейської ради Шарля Мішеля та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

Конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.

Але Віктор Орбан наполягав, що саміт ЄС в середині грудня не повинен розглядати питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, адже висновок Єврокомісії «необґрунтований та погано підготовлений».

В свою чергу Президент Франції Емманюель Макрон запрошував угорського прем’єра Віктора Орбана до Парижу для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

У четвер, 14 грудня, Європейський парламент знову закликав саміт ЄС схвалити рішення про початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу та засудив заяви прем’єра Угорщини Віктора Орбана про членство України.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з Україною.