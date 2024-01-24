Човни Zodiac Hurricane Technologies/Фото з сайту компанії.

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про нову допомогу Україні. Зокрема, Канада передасть моторні човни та допоможе з навчанням пілотів.

Про це повідомляється на урядовому порталі Канади.

Зазначається, що про допомогу стало відомо на засіданні Контактної групи з питань оборони України, в якому взяли участь представники понад 50 країн.

Білл Блер оголосив про передачу 10 багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies, вартістю приблизно 20 мільйонів доларів. Ці багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом допомагатимуть Україні в різноманітних морських операціях, включаючи пошук і порятунок, транспортування військ і вантажів, спостереження та розвідку. Кожен човен буде оснащено складним датчиком, навігацією та системою зв’язку. Пожертва включає в себе навчання українських операторів за комерційним контрактом, а також причепи та запасні частини. Очікується, що поставка цих катерів із навчанням завершиться до кінця весни 2024 року.

Міністр також оголосив, що з наступного місяця Канада, у рамках навчальної програми пілотів F-16, надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал, найнятий за контрактом з монреальською компанією Top Aces Inc. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів. Навчання розпочнеться в лютому 2024 року і триватиме до 2025 року.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до Канади прибули понад 210 тисяч українських біженців у межах програми CUAET.