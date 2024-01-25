Стерилізація безхатніх тварин. Фото благодійного фонду «Happy Paw»

З 26-27 січня 2024 року у Миколаєві та Очакові відбудеться безоплатна стерилізація безхатніх тварин від благодійного фонду «Happy Paw».

Виїзні ветеринарні місії триватимуть орієнтовно по чотири дні, повідомили в благодійному фонді.

Зазначається, що проводити операції зі стерилізації та вакцинувати тварин від сказу в Миколаєві буде виїзна команда лікарів «Ветеринари без кордонів». Аналогічні процедури в Очакові проводитиме виїзна команда ветеринарів «Доступна стерилізація».

«Через повномасштабне вторгнення без домівок і господарів залишаються й домашні тварини, які часто не стерилізовані. На вулиці вони безконтрольно розмножуються, постійно збільшуючи популяцію безпритульних тварин, що може становити серйозну загрозу екологічній ситуації в Україні. Єдиний гуманний спосіб контролю чисельності безхатніх котів і собак — це стерилізація», — зазначають у фонді.

Безпритульні тварини. Фото благодійного фонду «Happy Paw» Безпритульні тварини. Фото благодійного фонду «Happy Paw» Безпритульні тварини. Фото благодійного фонду «Happy Paw»

Як відомо, у жовтні 2023 року за програмою безкоштовної стерилізації безпритульних тварин від фонду «Happy Paw» у Баштанці та Надбузькому, що на Миколаївщині, було стерилізовано 208 тварин. У 2023 році завдяки цій програмі стерилізували понад 20 тисяч безпритульних тварин у 60 населених пунктах по всій Україні, зокрема й у прифронтових містах та селах.

Більше інформації по стерилізації тварин у Миколаєві можна отримати за номером телефону +30933035060 (волонтерка Олена). Подробиці та запис по Очакову — за номером +380505707407 (волонтерка Марина).

Безхатні тварини. Фото благодійного фонду «Happy Paw» Безхатні тварини. Фото благодійного фонду «Happy Paw» Безхатні тварини. Фото благодійного фонду «Happy Paw»

Нагадаємо, щороку від нападу безпритульних собак у Миколаєві потерпали щонайменше декілька десятків людей. Кількість таких тварин на вулицях міста постійно зростала й у деякі роки сягала 7 тисяч. Через це постало питання регулювання їх кількості.

До розв’язання проблеми долучилася міжнародна благодійна організація з захисту тварин «Чотири лапи». Яким чином вона допомагає Миколаєву зменшувати кількість безпритульних тварин — читайте у статті «НикВести».

Також повідомлялось, що у Миколаєві почав працювати проєкт «Кішка» від організації «Чотири лапи». Городянам пропонують простерилізувати та вакцинувати своїх домашніх улюбленців.