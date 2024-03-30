Уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України в якому закладені додаткові 100 мільйонів євро для обслуговування винищувачів F-16.
Про це 29 березня повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.
«Рада схвалила 25-й пакет допомоги Україні 100 мільйонів євро спрямують на обслуговування та підтримку F16 у рамках Міжнародної коаліції», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.
Раніше повідомлялось, що президент Румунії погодився на навчання українських пілотів на F-16 в країні.
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Уряд Бельгії схвалив 25-й пакет допомоги для України в якому закладені додаткові 100 мільйонів євро для обслуговування винищувачів F-16.
Про це 29 березня повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.
«Рада схвалила 25-й пакет допомоги Україні 100 мільйонів євро спрямують на обслуговування та підтримку F16 у рамках Міжнародної коаліції», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.
Раніше повідомлялось, що президент Румунії погодився на навчання українських пілотів на F-16 в країні.