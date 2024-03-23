Десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
Військовє відомство зазначило, що тепер українські пілоти перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції.
«Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Королівських повітряних сил закінчили навчання», — сказано дописі.
Раніше повідомлялось, що президент Румунії погодився на навчання українських пілотів на F-16 в країні.
Десять українських пілотів вже завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
Військовє відомство зазначило, що тепер українські пілоти перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції.
«Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Королівських повітряних сил закінчили навчання», — сказано дописі.
Раніше повідомлялось, що президент Румунії погодився на навчання українських пілотів на F-16 в країні.