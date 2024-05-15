Ракета Aster. Фото: Фокус

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню пообіцяв відправити в Україну нову партію ракет Aster до системи протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це він заявив під час слухань у Національній асамблеї, повідомляє Le Monde.

— Я щойно підписав документи щодо другої партії ракет Aster, які дозволять продовжити роботу зенітно-ракетного комплексу середньої дальності SAMP-T, який ми передали разом з нашими італійськими партнерами, — розповів міністр.

Ані кількість боєприпасів, ані графік поставок не розголошуються.

Також наприкінці березня Себастьян Лекорню заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні Франція передасть сотні одиниць бронетехніки і ракети Aster.