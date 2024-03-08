Канада приєднається до коаліції дронів для України. Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив, що країна приєднається до Коаліції з розробки безпілотних літальних апаратів Контактної групи з питань оборони України, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія.

Про зобов’язання він сказав під час візиту до Канади міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, йдеться на урядовому порталі країни.

«Міністри рішуче засудили незаконне та неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Міністр Блер високо оцінив військову підтримку України з боку Латвії, і міністри підтвердили, що Канада та Латвія продовжуватимуть надавати Україні всебічну військову допомогу», — йдеться у повідомленні.

Білл Блер додав, що Канада продовжуватиме шукати шляхи посилення можливостей України в галузі безпілотників.

На сьогоднішній день країна передала Україні понад 100 виготовлених у Канаді спеціалізованих камер для дронів від L3 Wescam. Також минулого місяця Білл Блер оголосив про додаткову пожертву понад 800 дронів від Teledyne FLIR.

Нагадаємо, у суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабного російського вторгнення, Україна та Канада підписали угоду про «гарантії безпеки».