Австрія створює фонд на €500 млн для підтримки інвестицій в Україну. Фото: Стратегічна візія

Австрія створить спецфонд, який протягом наступних п’яти років має намір виділити до 500 мільйонів євро для підтримки австрійського експорту в Україну.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Міністерство фінансів Австрії.

Фонд був створений австрійським Мінфіном та австрійським експортним кредитним агентством OeKB.

Згідно з повідомленням, залучення коштів від міжнародних фінансових інституцій може навіть збільшити обсяг фінансування до мільярда євро.

Приблизно 100 мільйонів євро на рік призначені для нового бізнесу. Це також відкриє можливості для австрійських експортерів у відновленні України.

Зазначається, що в межах наявної та перевіреної процедури заохочення експорту австрійський Мінфін уже сприяє експортним угодам на суму 3-5 мільйонів євро в Україні з термінами оплати до трьох років через OeKB.

Оскільки кошти обмежені, а мета — домогтися широкої диверсифікації ризиків, зокрема щодо підтримуваних секторів, на першому етапі будуть можливими малі та середні угоди в державному секторі на основі державної гарантії.

— Це дозволить нам здійснювати життєво важливі для України інвестиції. До них відносяться постачання питної води і тепла, забезпечення і відновлення транспортного сектору з дорогами, мостами і залізничною інфраструктурою, а також угоди з поставок та інвестиції, такі як спільні майстерні для автобусів, трамваїв і поїздів, — зазначив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

Заявки на проєкти в рамках Фонду для України можна подавати в OeKB із середини травня 2024 року.

Нагадаємо, Міністерство оборони Австралії почало утилізувати вертольоти MRH-90 Taipan, які були списані у вересні 2023 року, попри прохання Києва передати їх Україні.