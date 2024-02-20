Болгарія затримує постачання 100 БТРів для ЗСУ. Фото: Shutterstock/Belish

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів українській армії, оскільки Міністерство оборони попросило НАТО оплатити транспортні витрати.

Про це повідомляє Euractiv Bulgaria з посиланням на депутатів від правлячої більшості в парламенті країни.

Рішення про відправку машин було прийнято більше трьох місяців тому в парламенті, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду на їх поставку.

— Болгарія може багато допомогти Україні, але це затримується через те, що адміністрація Міністерства оборони не працює оптимально, — заявив у понеділок депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія».

Міністра оборони Тодора Тагарєва постійно критикують за його повільні дії партії ENP і ALDE, які підтримують проєвропейський уряд у Софії.

— Болгарія може допомогти, але це не відбувається необхідними темпами, і я сподіваюся, що це покращиться. Ми проголосували за рішення щодо бронетранспортерів майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТРів із Софії в Русе (місто на річці Дунай у північно-східній Болгарії, — прим.), — сказав Івайло Мірчев.

Міністр оборони країни Тодор Тагарєв пояснив, що затримка виникла через те, що Софія хоче, аби союзники по НАТО профінансували транспортування.

— Це не елементарна транспортна операція, тому що потрібно задіяти досить багато складіників, — сказав Тодор Тагарєв державному радіо Болгарії.

Міністр оборони пояснив, що логістика є складною, а зусилля Болгарії «оцінені українською стороною».

Euractiv не отримав відповіді на свій запит до Міністерства оборони з конкретних причин, чому доставка БТРів ще не відбулася.

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Болгарії ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міноборони України про надання Україні бронетехніки та відповідного озброєння і запасних частин. 4 грудня президент Болгарії Румен Радев наклав вето на документ щодо надання військової допомоги Україні у вигляді 100 бронетранспортерів.

Однак у грудні парламент Болгарії подолав вето президента на відправку Україні бронетехніки в якості допомоги.