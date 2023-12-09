В п'ятницю, 8 грудня, парламент Болгарії подолав вето президента на відправку Україні бронетехніки в якості допомоги.

Як повідомляє Bulgarian News Agency, законодавча влада повторно підтвердила ратифікацію угоди між міністерствами оборони Болгарії та України про надання допомоги 162 голосами, проти було 55, ніхто не утримався.

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Болгарії ратифікували угоду між МВС Болгарії та Міноборони України про надання Україні бронетехніки та відповідного озброєння і запасних частин. 4 грудня президент Болгарії Румен Радев наклав вето на документ щодо надання військової допомоги Україні у вигляді 100 бронетранспортерів.

Видання повідомляє, що деякі депутати стверджували, що ці бронетранспортери вкрай потрібні Болгарії, а міністр оборони Тодор Тагарєв має подати у відставку через прагнення передати техніку Україні. Натомість інші депутати наголошували, що ця бронетехніка стала давно непотрібною Болгарії і що передача БТР Україні стане кращим внеском у безпеку самої ж Болгарії.

Зрештою напруга в сесійній залі досягла того рівня, коли між депутатами почалася штовханина. Через це головуюча на засіданні віце-спікерка парламенту була змушена оголосити невелику перерву. Після перерви депутати поводились спокійніше та зрештою проголосували.

Раніше повідомлялося, що «Лукойл», найбільша російська приватна нафтова компанія, розглядає можливість продажу свого бізнесу у Болгарії.