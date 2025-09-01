Третину зброї для України від ЄС забезпечила Болгарія

Урсула фон де Ляйєн. Фото УНІАН

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Болгарії заявила, що країна відіграє ключову роль у постачанні зброї Україні, забезпечивши третину з усіх обсягів, які ЄС передав з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє BGNES.

За її словами, Болгарія має потужні традиції в оборонній промисловості й виробляє великі обсяги боєприпасів та вибухівки, що підтримують Україну у боротьбі за свободу.

— З початку війни третина зброї, яку використовує Україна, походить з Болгарії, — наголосила фон дер Ляєн.

Вона додала, що виробничі потужності країни мають зрости до 2 мільйонів снарядів до кінця року. Крім того, Болгарія планує розширювати виробництво боєприпасів за стандартами НАТО, що створить понад тисячу нових робочих місць у регіоні.

Фон дер Ляєн також підкреслила, що президент РФ Володимир Путін «не змінився і не зміниться», і на нього можна вплинути лише шляхом ослаблення воєнного потенціалу Росії.

— У міру зміцнення оборонних можливостей України ми також повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, і для підвищення нашої готовності ми повинні активно рухатися вперед на європейському рівні, перш за все в плані фінансової підтримки, — додала вона.

У публікації зазначають, що в Болгарії буде збудовано два заводи концерну Rheinmetall, один із яких – на базі VMZ.

Нагадаємо, у 2026 році Україні потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів на фінансування оборонного сектору. Наразі ведуться переговори з країнами ЄС та НАТО щодо залучення половини цієї суми.