Перші контракти на експорт української зброї очікують у другій половині 2026 році

Рустем Умеров заявив, що перші контракти на експорт української зброї очікують у 2026 році. Фото: УП

Перші контракти на експорт зброї з України заплановані не раніше другої половини 2026 року.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, присвяченої відновленню оборонного експорту, передає «Укрінформ».

«Ринок оборонного експорту є інерційним: перші реальні контракти очікуються не раніше другої половини 2026 року», — зазначив Рустем Умєров.

Він пояснив, що для виходу на міжнародний ринок необхідно пройти низку процедур — від тестів і сертифікації до погодження закупівельних процесів іноземних партнерів.

Як уточнили під час зустрічі, можливість експорту відкривається для всіх українських оборонних компаній. Утім, із понад тисячі підприємств, які нині працюють у секторі, менше половини готові пройти технічні процедури й отримати експортні дозволи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна планує знову повернутися до експорту тієї зброї, якої в неї у надлишку. Зокрема цього року Україна відкриє два представництва з експорту озброєнь у Берліні та Копенгагені.