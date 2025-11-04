  • вівторок

Поновлення експорту зброї: Україна відкриє два представництва у Берліні та Копенгагені

Розвідувальна безпілотна систему Raybird-3 виробництва Skyeton. Фото:Getty Images/Bloomberg/Julia Kochetova
Розвідувальна безпілотна систему Raybird-3 виробництва Skyeton. Фото:Getty Images/Bloomberg/Julia Kochetova

Україна планує знову повернутися до експорту тієї зброї, якої в неї у надлишку. Зокрема цього року вона відкриє два представництва з експорту озброєнь у Берліні та Копенгагені.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу 3 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

— Ми відкриваємо дві експортні столиці. Це coproduction і експорт тієї зброї. Перші дві столиці — це Берлін і Копенгаген. Наші представництва там будуть, і це відбудеться вже цього року, — сказав він.

За словами президента, відкриття перших двох представництв вже узгодили, як на рівні компаній, так і держав.

Водночас, як стверджує Володимир Зеленський, йдеться саме про зброєю, яку Україна «може собі дозволити продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей».

Координацією контрактів з європейськими партнерами опікуватиметься радник Президента України Олександр Камишін.

— Європою займається Олександр Камишін. Він буде представляти експорт України на європейському континенті. Юридично все це відкриватиметься, і будуть напрацьовуватись контракти, — зазначив голова держави.

Окрім європейського напрямку, Україна продовжуватиме переговори з країнами Близького Сходу та США. За словами президента, наступного тижня до України прибуде американська команда для обговорення «Drone-deal» — угоди у сфері безпілотних технологій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито існування узгодженого «мирного плану з 12 пунктів» між Україною та її партнерами.

