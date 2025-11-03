Жодного узгодженого мирного плану я не бачив, — Зеленський

Зеленський спростував існування узгодженого «мирного плану з 12 пунктів». Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито існування узгодженого «мирного плану з 12 пунктів» між Україною та її партнерами.

Під час спілкування з журналістами глава держави заявив, що не бачив жодного офіційного документа, який можна було б назвати узгодженим планом мирного врегулювання.

— Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання, — сказав Володимир Зеленський.

Він також висловив здивування повідомленнями про можливу участь Росії в таких перемовинах.

— Дивно чути про те, що Росія за столом перемовин, адже наразі жоден європейський лідер чи президент США не може змусити Росію сісти за стіл переговорів, — зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що будь-які подальші напрацювання щодо мирного врегулювання мають відбуватися за участі Сполучених Штатів, адже без їхньої політичної та військової підтримки перехід до дипломатичного етапу наразі неможливий.

Він також додав, що наразі тривають консультації серед радників, ведуться різні обговорення, але узгодженого мирного плану поки що немає.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що спільно з європейськими лідерами працюватиме над розробкою мирного плану для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати мирні ініціативи Європи та президента США Дональда Трампа, однак не ціною територіальних поступок.