Україна і лідери ЄС працюватимуть над мирним планом для завершення війни, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: МикВісті

Президент Володимир Зеленський повідомив, що спільно з європейськими лідерами працюватиме над розробкою мирного плану для завершення війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Axios.

Зазначається, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував створити мирний план, подібний до того, який Трамп раніше пропонував для врегулювання ситуації в Газі.

Минулого тижня Володимир Зеленський обговорив цю ініціативу зі Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами. Президент України наголосив, що ситуації в Україні та Газі різні, однак він готовий долучитися до роботи над планом.

«Є певні оперативні пункти, наприклад, план припинення вогню. Ми домовилися працювати над ним упродовж наступного тижня чи десяти днів», — зазначив Володимир Зеленський.

Водночас він висловив сумнів, що президент Росії Володимир Путін готовий прийняти будь-який мирний план.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження режиму припинення вогню можливе, однак для цього необхідно посилити тиск на Росію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати мирні ініціативи Європи та президента США Дональда Трампа, однак не ціною територіальних поступок.

Слід наголосити, нещодавно Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

Пізніше повідомили, що США зможуть поставити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk, що навряд чи суттєво вплине на хід бойових дій чи ситуацію на полі бою.

Однак пізніше, Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання далекобійних ракет Tomahawk.