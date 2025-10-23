Припинення вогню можливе, але для цього треба більше тиску на Росію, — Зеленський

Спілкування Володимира Зеленського та Антоніу Кошти з медіа перед засіданням Європейської ради. Скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження режиму припинення вогню можливе, однак для цього необхідно посилити тиск на Росію.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед засіданням Європейської ради.

«Припинення вогню можливе, звичайно. Нам усім потрібне припинення вогню. Але потрібно більше тиску на Росію для його досягнення», — наголосив Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна не розглядає жодних територіальних поступок. Водночас Київ готовий до будь-якого формату переговорів, якщо йдеться про чесне обговорення та тривалий мир.

Реклама

Відповідаючи на питання щодо можливого постачання американських ракет «Томагавк», президент зазначив, що рішення залежить від США. Він нагадав, що колись нереалістичними вважалися санкції проти енергетичного сектору Росії, однак ці обмеження все ж були запроваджені.

«Тому я вважаю, що з далекобійними ракетами може бути так само. Але це залежить від американської сторони», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати мирні ініціативи Європи та президента США Дональда Трампа, однак не ціною територіальних поступок.

Слід наголосити, нещодавно Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.

Пізніше повідомили, що США зможуть поставити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk, що навряд чи суттєво вплине на хід бойових дій чи ситуацію на полі бою.

Однак пізніше, Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна не повинна розраховувати на швидке отримання далекобійних ракет Tomahawk.