Клуб

ЗСУ тестують нове озброєння для протидії російським КАБам

КАБ. Фото ілюстративне ДСНС.КАБ. Фото ілюстративне ДСНС.

Українські військові впроваджують нові засоби для зниження ефективності російських керованих авіабомб (КАБів). Зараз тривають випробування нового озброєння, яке має посилити протидію таким атакам.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ за підсумками щомісячної наради щодо розвитку бойових спроможностей.

У Генштабі зазначають, що сучасна війна вимагає пріоритетного розвитку безпілотних систем та високотехнологічної зброї. Під час наради розвідка доповіла про заходи, які застосовує Росія, щоб підвищити результативність масованих ракетно-дронових ударів і авіаційних атак.

У відповідь українські сили нарощують свої можливості для протидії — зокрема тестується нове озброєння, здатне зменшувати ефективність російських КАБів.

Також повідомляється, що впродовж вересня–листопада підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили близько 100 ворожих керованих авіабомб.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено додаткове фінансування сектору безпеки та оборони.

