У Болгарії чоловік під час пробіжки на пляжі знайшов дрон, який викинуло морем. Фото: Міністерство оборони Болгарії

На узбережжі болгарського міста Бургас під час ранкової пробіжки місцевий житель виявив дрон, який хвилі винесли на берег.

Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Болгарія.

Старший рятувальник пляжу Петар Русев розповів, що безпілотник спершу помітили у воді, а згодом його прибило до необлаштованої частини пляжу. Перший сигнал про знахідку надійшов до поліції близько 9:36 ранку 12 вересня. Дрон на узбережжі помітив місцевий житель, коли вийшов на ранкову пробіжку.

Місце падіння одразу оточили правоохоронці, а на місце прибули фахівці військово-морських сил. У Міністерстві оборони Болгарії уточнили, що в дроні не було вибухових речовин, тому він не становив небезпеки. Після обстеження об’єкт за рішенням начальника штабу ВМС транспортували до військово-морської бази Бургаса.

