Чехія передала Україні перший тренажер F-16. Скриншот з відео Повітряних сил

Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одну із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних сил України Микола Олещук.

— Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи, — зазначив він.

Раніше стало відомо, що частина українських пілотів завершують процес навчання на американських винищувачах F-16. Після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.