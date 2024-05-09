Винищувач F-16 / Фото: уряд Нідерландів

Частина українських пілотів завершують процес навчання на американських винищувачах F-16. Після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, після прибуття в Україну вони зможуть майже відразу розпочати виконання бойових завдань.

«Ми вже маємо льотчиків, які завершують своє навчання на F-16. Як тільки це стане можливим, F-16 прибудуть до України, звичайно, ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань у повітряному просторі в українському небі», — розповів Ілля Євлаш.

Також він нагадав, що Україні потрібний не один десяток літаків типу F-16 для того, щоб захистити повітряний простір від російських атак.

Нагадаємо, що Україна наразі має низку напрацювань щодо того, як можна буде безпечно розмістити винищувачі F-16 на території країни.

Нагадаємо, Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.

Також у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов зазначив, що винищувачі F-16 скоро з'являться в Україні. «Сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо в небі», зазначив він.