Винищувач F-16 / Фото: уряд Нідерландів

Україна наразі має низку напрацювань щодо того, як можна буде безпечно розмістити винищувачі F-16 на території країни.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, цитує РБК-Україна.

— Є низка напрацювань, як можна буде безпечно розмістити F-16 в Україні, щоб вони могли ефективно виконувати задачі та захищати наш повітряний простір, — заявив Ілля Євлаш.

Окрім того, він зазначив, що після отримання Україною винищувачів Сили оборони зможуть проводити різноманітні операції з відбиття повітряних ударів та завдання ураження по ворогу.

— Але для цього необхідно правильно підготувати місце їхнього базування. Це колосальні кошти, йдеться про підземні сховища, бункери. Тому зараз розробляються методи щодо того, як саме їх можна буде розміщати, — пояснив речник Повітряних сил.

Він також наголосив, що це буде розосереджене розташування на різних типах злітних смуг, де росіянам буде складно виявити українські літаки. Для цього, зокрема, буде застосовуватись різний набір методів, щоб вводити окупантів в оману.

Нагадаємо, Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.

Також у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов зазначив, що винищувачі F-16 скоро з'являться в Україні. «Сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо в небі», зазначив він.