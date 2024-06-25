Прапор Іспанії. Фото: Getty Images

Іспанія надіслала Україні другу партію ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише іспанське видання El Mundo.

Зазначається, що партія цих ракет прибула в Україну ще минулого тижня, 21 червня.

Крім того, постачання також включає другу партію бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, зокрема 155-мм артилерію, системи протидії безпілотникам, оптико-електронні системи спостереження і стеження, а також вежі для дистанційного керування озброєнням.

Нагадаємо, Уряд Іспанії передасть 19 бойових танків Leopard 2A4 для передачі Україні.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.