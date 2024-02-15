Машина M113A2 на навчаннях у 2015 році. Фото: Міноборони США

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.

Про це вона заявила на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), передає Укрінформ.

За словами Маргарити Роблес, ідеться про броньовані гусеничні машини M113, дві з яких були переобладнані в санітарні машини. Потім буде відправлено кілька пожежних, снігоприбиральних машин і автомобілів для перевезення особового складу, а також інше обладнання, зокрема два легкі судна, електрогенератор та установку для очищення води.

«Окрім того, Роблес повідомила про постачання різного озброєння для протиповітряної оборони, повітряних та військово-морських операцій», — інформує Міноборони Іспанії.

Водночас Роблес відзначила «дуже добрі темпи» підготовки українських військових в Іспанії, оцінивши якість навчання, що включає застосування систем Patriot, NASAMS та Hawk, а також планування та проведення підводного розмінування.

Під час засідання міністр зазначила, що Іспанія братиме участь у шести коаліціях на підтримку України, які «становлять основу для нашої довгострокової допомоги, а також відіграють важливу роль у сприянні наближенню українських збройних сил до повної оперативної сумісності з союзниками та партнерами».

Раніше стало відомо, що Канада виділить 60 мільйонів канадських доларів (близько мільйонів 45 доларів США) Коаліції військово-повітряних сил Контактної групи з питань оборони України. Гроші підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Також уряд Австралії передає 50 мільйонів австралійських доларів (32,4 мільйона доларів США) в якості військової допомоги Україні.