Литва передала Україні бронетранспортери M577. Фото Міністерства оборони Литви

Литва передала Україні бронетранспортери М577. Вони вже прибули на територію країни.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони Литви.

У відомстві зазначили, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери М577, системи захисту від дронів, зимове спорядження й теплий одяг, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частково розібраний легкий штурмовик L-39ZA Albatros та іншу підтримку.

Загалом Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 млн євро. Цього року вже було надано близько 84 млн євро, і мета полягає в тому, щоб зберегти цю динаміку.

Також наголошується, що Литва надає Україні довгострокову підтримку, яка вже становить один мільярд євро.

Зазначимо, Уряд Литви виділяє близько 15 мільйонів євро на спеціальну програму реабілітації українських військовослужбовців.