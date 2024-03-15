З 15 березня у Лондоні почали збирати автомобілі, які не відповідають стандартам столичної зони низьких викидів (Ulez) для передачі в Україну на гуманітарні та медичні потреби.

Про це повідомляє Financial Times, передає РБК-Україна.

Зазначається, що у рамках ініціативи Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) та посольства України, учасники програми утилізації Ulez можуть пожертвувати свій автомобіль в обмін на ту саму суму, яку вони отримали б в іншому випадку.

Схема відкрита для всіх жителів Лондона, малих підприємств і благодійних організацій.

Використовувати автомобілі будуть для перевезення вразливих груп населення, медичного персоналу та допомоги.

Лондонська служба швидкої допомоги також передасть Україні 50 списаних машин швидкої допомоги. Вони також перебувають у процесі виведення з експлуатації машин як ті, що не відповідають вимогам.

Нагадаємо, Україна минулого 2023 року отримала 271 автомобіль від Латвії. Транспортні засоби були конфісковані у нетверезих водіїв.