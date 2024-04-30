98-річна Лідія Степанівна. Скриншот з відео Нацполіції

Співзасновник Мonobank Олег Гороховський заявив, що компанія придбає будинок бабусі, яка під обстрілами вийшла з Очеретиного на окупованій Донеччині.

Про це Олег Гороховський написав у своєму Facebook.

Раніше повідомлялось, що 98-річна подолала близько 10 кілометрів, аби вийти на підконтрольну Україні територію.

«Терпиш емоційно все, намагаєшся робити те, що маєш і можеш, а потім читаєш таку історію і все це виривається назовні. Ця бабуся цілий день йшла під ворожими обстрілами — ну як же це можливо. Монобанк купить Лідії Степанівні будинок і вона в ньому обов'язково доживе до того моменту, коли ця гидота зникне з нашої землі», — написав Олег Гороховський.

В якій області розташований будинок співзасновник банку не уточнив.

Нагадаємо, як Олег Гороховський заявив, що після конфлікту з дніпровською податковою службою вирішив змінити місце прописки на Миколаїв та сплачувати податки в місцевий бюджет.