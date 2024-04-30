98-річна жителька Очеретиного на окупованій Донеччині, Лідія Степанівна, під обстрілами пройшла весь фронт, подолала близько 10 кілометрів, аби вийти на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомили в Нацполіції.

Будинок, який жителька Очеретиного будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років вийшла з окупації.

«Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою», — йдеться у повідомленні.

98-річна Лідія Степанівна. Скриншот з відео Нацполіції

Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції «Білий Янгол». Поліцейські відвезли жительку в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.

Після «марш-кидку» Лідія Степанівна почувається добре.

— Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла, — каже жінка.

Нагадаємо, на підконтрольну уряду України територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця родом з Херсонщини. Ці діти позбавлені батьківського піклування.