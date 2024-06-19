Миколаївщина отримала три сучасні пожежні автомобілі від іноземних партнерів / Фото: ДСНС

Миколаївська область отримали три нові пожежні автомобілі від іноземних партнерів.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, ці сучасні спеціалізовані автомобілі призначені як для гасіння пожеж, так і для проведення пожежно-рятувальних робіт.

Зазначається, що пожежні автоцистерни на базі Ford Trucks допомагатимуть вогнеборцям Миколаєва та Первомайського й Баштанського районів.

За словами рятувальників, загалом на озброєння підрозділів ДСНС України іноземні партнери (Великобританія, США, Японія, Естонія) передали 67 пожежних автомобілів та дві машини механізованого розмінування.

Нагадаємо, 19 березня на потреби Вільнозапорізької селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники.