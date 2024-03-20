Передача пожежного автомобіля. Фото: ДСНС

19 березня на потреби Вільнозапорізької селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За інформацією ДСНС, це вже 3 спеціальний автомобіль, який надійшов до Миколаївщини від друзів зі Швеції. Один з них було передано на потреби Первомайської селищної територіальної громади та вже активно використовується для ліквідації пожеж. Ще один — знаходиться в оперативному розрахунку в лісовому господарстві.

«Ми й надалі продовжуємо тісну співпрацю з представниками Громадської спілки «Пожежні-добровольці України» та будемо допомагати у забезпеченні добровільних пожежних формувань необхідним обладнанням та оснащенням, адже маємо на меті вберегти наші українські землі від нищівного вогню, аби наша ненька квітла, а не майоріла чорними обгорілими плямами. І ми вдячні, що маємо надійних друзів зі Швеції, які допомагають нам у її досягненні», — розповідає голова Фонду Євген Полтавчук.

Пожежний автомобіль від шведських благодійників передали завдяки спільним зусиллям Благодійного фонду «Кінбурн лайф», Громадської спілки «Пожежні-добровольці України», керівництва Баштанської районної військової адміністрації та Вільнозапорізької територіальної громади.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Кабмін видав розпорядження про передачу пожежних автомобілів двом територіальним громадам Миколаївщини. Автомобілі передали у Казанківську та Воскресенську селищні громади.

Раніше повідомлялося, на потреби Первомайської селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники Lions Club Olofström.