19 березня на потреби Вільнозапорізької селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
За інформацією ДСНС, це вже 3 спеціальний автомобіль, який надійшов до Миколаївщини від друзів зі Швеції. Один з них було передано на потреби Первомайської селищної територіальної громади та вже активно використовується для ліквідації пожеж. Ще один — знаходиться в оперативному розрахунку в лісовому господарстві.
«Ми й надалі продовжуємо тісну співпрацю з представниками Громадської спілки «Пожежні-добровольці України» та будемо допомагати у забезпеченні добровільних пожежних формувань необхідним обладнанням та оснащенням, адже маємо на меті вберегти наші українські землі від нищівного вогню, аби наша ненька квітла, а не майоріла чорними обгорілими плямами. І ми вдячні, що маємо надійних друзів зі Швеції, які допомагають нам у її досягненні», — розповідає голова Фонду Євген Полтавчук.
Пожежний автомобіль від шведських благодійників передали завдяки спільним зусиллям Благодійного фонду «Кінбурн лайф», Громадської спілки «Пожежні-добровольці України», керівництва Баштанської районної військової адміністрації та Вільнозапорізької територіальної громади.
Нагадаємо, що у жовтні минулого року Кабмін видав розпорядження про передачу пожежних автомобілів двом територіальним громадам Миколаївщини. Автомобілі передали у Казанківську та Воскресенську селищні громади.
Раніше повідомлялося, на потреби Первомайської селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники Lions Club Olofström.
19 березня на потреби Вільнозапорізької селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
За інформацією ДСНС, це вже 3 спеціальний автомобіль, який надійшов до Миколаївщини від друзів зі Швеції. Один з них було передано на потреби Первомайської селищної територіальної громади та вже активно використовується для ліквідації пожеж. Ще один — знаходиться в оперативному розрахунку в лісовому господарстві.
«Ми й надалі продовжуємо тісну співпрацю з представниками Громадської спілки «Пожежні-добровольці України» та будемо допомагати у забезпеченні добровільних пожежних формувань необхідним обладнанням та оснащенням, адже маємо на меті вберегти наші українські землі від нищівного вогню, аби наша ненька квітла, а не майоріла чорними обгорілими плямами. І ми вдячні, що маємо надійних друзів зі Швеції, які допомагають нам у її досягненні», — розповідає голова Фонду Євген Полтавчук.
Пожежний автомобіль від шведських благодійників передали завдяки спільним зусиллям Благодійного фонду «Кінбурн лайф», Громадської спілки «Пожежні-добровольці України», керівництва Баштанської районної військової адміністрації та Вільнозапорізької територіальної громади.
Нагадаємо, що у жовтні минулого року Кабмін видав розпорядження про передачу пожежних автомобілів двом територіальним громадам Миколаївщини. Автомобілі передали у Казанківську та Воскресенську селищні громади.
Раніше повідомлялося, на потреби Первомайської селищної громади Миколаївщини передали пожежний автомобіль, кошти на який зібрали шведські благодійники Lions Club Olofström.