Прапор Нідерландів. Фото: AP

Україна отримає від Нідерландів снаряди калібру 152-мм калібру на суму понад 350 мільйонів євро.

Про це повідомило нідерландське Міноборони.

Зазначається, що Нідерланди роблять внесок військової підтримки в Міжнародний фонд для України (IFU). Це буде одне з найбільших замовлень IFU для міжнародної збройової промисловості.

Міжнародний фонд для України заснували девʼять країн, серед яких Австралія, Данія, Велика Британія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція та Нідерланди.

Також Нідерланди планують передати систему Patriot Україні разом із країнами-партнерами. Для цього Нідерланди нададуть три пускові установки та радар.

Раніше повідомлялося, що десять українських військовослужбовців ЗСУ завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.