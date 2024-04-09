БМП Marder 1A5. Фото: PzBrig15

Німецька компанія Rheinmetall надає Україні ще 20 БМП Marder.

Про це повідомляє офіційний сайт оборонної компанії.

Зазначається, що постачання партії БМП заплановане на 2024 рік.

Україна отримає бойові машини у модифікації 1A3 Marder, яка серед іншого має вбудовані лазерні далекоміри, які забезпечують ефективне й точне ураження цілей.

Зокрема, перші такі БМП були поставлені ще у березні минулого року.

Загалом Rheinmetall повідомляє, що за дорученням уряду підготувала та передала Україні «тризначну» кількість БМП Marder різних модифікацій.

Нагадаємо, що Німеччина 19 березня, оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 500 мільйонів євро, включаючи боєприпаси та бронетехніку.