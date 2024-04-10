Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли, зокрема, снаряди, військова техніка та дрони.
Оновлений перелік наданого обладнання опублікував Укрінформ.
Зокрема, Україна отримала:
Нагадаємо, ввечері 5 квітня Україна отримала від Литви партію командно-штабних машин M577.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли, зокрема, снаряди, військова техніка та дрони.
Оновлений перелік наданого обладнання опублікував Укрінформ.
Зокрема, Україна отримала:
Нагадаємо, ввечері 5 квітня Україна отримала від Литви партію командно-штабних машин M577.