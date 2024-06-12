MIM-104 Patriot. Фото: Вікіпедія

Норвегія виділить 240 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Норвегії.

У відомстві заявили, що Норвегія разом із Німеччиною, Данією та Нідерландами повторно закуплять комплекс Patriot для Сил оборони.

Крім того, країни, закуплять 100 ракет до комплексів Patriot для України.

Нагадаємо, що уряд Австралії надасть ще 31 мільйон австралійських доларів (майже 20,6 мільйонів доларів США) допомоги для задоволення енергетичних і гуманітарних потреб України.