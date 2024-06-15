Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що частина артбоєприпасів, закуплених за ініціативою Чехії, прибудуть в Україну «цими днями».

Про це він повідомив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Однак, Ян Ліпавський не уточнив, коли саме відбудуться поставки. Також він зазначив, що цього року у межах ініціативи «ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів».

«Ми не уточнюємо більше деталей. Зазвичай ці країни (донори — приміт.) повинні оголосити, що угоди, які вони оплачують, виконані, або ж — на якому етапі вони перебувають», — повідомив МЗС Чехії.

Водночас він зауважив, що п’ять країн вже виділили кошти — Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія та Канада — і профінансовані ними угоди зараз у процесі виконання.

«Отже, нам потрібно перейти від обіцянок і співчуття до угоди, яку підпишуть і профінансують, що сьогодні є певним викликом… Ми знаємо, що Україна потребує багато боєприпасів великого калібру, і у нас є велика можливість. Тому ми сподіваємося, що укладемо більше таких угод», — зауважив Ян Ліпавський.

Нагадаємо, що Україна отримає від Нідерландів снаряди калібру 152-мм калібру на суму понад 350 мільйонів євро.



