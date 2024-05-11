Анатолій Куцевол. Фото з відкритих джерел

Україна обговорює з Латвією можливості реабілітації українських дітей, повернутих з Росії в Україну.

Про це сказал посол України в Латвії Анатолій Куцевол в інтерв'ю «Укрінформ».

«Зараз наша ключова мета тут – зосередитися на можливості психологічної реабілітації в межах Латвії. Як можна допомогти дітям, які готові приїжджати в балтійську країну. Безумовно, це все інкогніто, тому що йдеться про персональні дані, життя кожної окремої дитини. Хотілося б повернути їх до нормального життя, щоб вони забули про ті свої страхи», — сказав Анатолій Куцевол.

Куцевол додав, під час конференції «Війна Росії проти дітей» чув, як діти згадували щось із періоду перебування в Росії, про що раніше не казали.

«Це важко чути, але це ж і показник певної позитивної динаміки. У процесі реабілітації та в безпечних умовах вони видають деталі, які досі були приховані різними нашаруваннями», — зазначив посол.

За його словами, конференція була в тому числі була поєднана з питанням реабілітації дітей.

«Через це вони приїхали заздалегідь і пройшли відповідний курс, за що я дуже вдячний фундації «Дитяча лікарня» яка це робить на постійній основі», — додав Анатолій Куцевол.

Нагадємо, що станом на грудень 2023 року, приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.