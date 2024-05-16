Для родин військових і полеглих захисників у Миколаєві відкриють групи взаємодопомоги.Фото: ГО «Захисниці України»

У Миколаєві розпочнуть роботу групи взаємодопомоги для дружин і партнерок військовослужбовців, а також членів родин полеглих воїнів.

Про це повідомили організатори проєкту — громадська організація «Захисниці України».

Щотижня рідні захисників зустрічатимуться у невеликому колі тих, хто проживає однаковий досвід — розлуку із близькою людиною, яка боронить Україну на фронті, або горе, спричинене її втратою.

Проєкт стартує з 1 червня у форматі щотижневих офлайн зустрічей, що проходитимуть у Миколаєві. Взяти участь у них зможуть дружини і партнерки військових, а також матері і дружини загиблих військовослужбовців, які мешкають у Миколаєві та області. Учасниці обʼєднаються у групи за досвідом, де кожна зможе знайти підтримку у складний час.

— Групи взаємодопомоги — це місце, в якому тебе оточують люди зі схожим досвідом, де ти маєш можливість висловити свої почуття, отримати підтримку та впевненість, що ти не самотня і є ті, хто вже знайшли вихід і допоможуть це зробити тобі, — розповіла менеджерка проєкту, ветеранка, голова правління ГО «Захисниці України» Світлана Тітова.

Для родин військових і полеглих захисників у Миколаєві відкриють групи взаємодопомоги.Фото: ГО «Захисниці України» Для родин військових і полеглих захисників у Миколаєві відкриють групи взаємодопомоги.Фото: ГО «Захисниці України»

За її словами, всі групи потребують особливої уваги, тому учасниці проєкту у своєму колі матимуть лише тих, хто опинився у схожих обставинах.

У групах жінки зможуть відкритися, поділитися своїм болем, способами проживання розлуки чи втрати. Учасниці матимуть можливість отримати і психологічну допомогу від фахівчинь, які будуть залучені до проведення зустрічей.

— Ти отримаєш безпечний простір, де матимеш змогу поділитись своїми почуттями, можливість отримати підтримку від учасниць і професійну допомогу від психологинь проєкту, допомогу в пошуку ресурсу, точки опори та сили жити далі, — додала Світлана Тітова.

Для родин військових і полеглих захисників у Миколаєві відкриють групи взаємодопомоги.Фото: ГО «Захисниці України» Для родин військових і полеглих захисників у Миколаєві відкриють групи взаємодопомоги.Фото: ГО «Захисниці України»

Координуватимуть роботу груп взаємодопомоги фасилітаторки. Напередодні старту проєкту вони пройшли підготовку, ознайомилися зі специфікою роботи з різними типами особистостей і боротьби зі стресом. Проєкт передбачає також залучення спеціалістів, які будуть організовувати дозвілля дітей учасниць на час групової роботи.

Щоб долучитись до групи взаємодопомоги, необхідно заповнити коротку заявку за посиланням.

Після реєстрації організатори сконтактують з вами протягом тижня. Участь у проєкті безкоштовна.

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