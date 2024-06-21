американський зенітний ракетний комплекс Patriot

Румунія передасть Україні американський зенітний ракетний комплекс Patriot.

Таке рішення 20 червня ухвалила Верховна ради оборони країни, повідомляє пресслужба румунського лідера Клауса Йоганніса.

«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили надати Україні систему Patriot», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міноборони Румунії заявило, що зараз не найкращий час для відправки Patriot до України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Володимир Зеленський під час конференції в Берліні заявив, що Україна потребує як мінімум 7 систем Patriot.