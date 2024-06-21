Румунія передасть Україні американський зенітний ракетний комплекс Patriot.
Таке рішення 20 червня ухвалила Верховна ради оборони країни, повідомляє пресслужба румунського лідера Клауса Йоганніса.
«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили надати Україні систему Patriot», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Міноборони Румунії заявило, що зараз не найкращий час для відправки Patriot до України.
Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Володимир Зеленський під час конференції в Берліні заявив, що Україна потребує як мінімум 7 систем Patriot.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Румунія передасть Україні американський зенітний ракетний комплекс Patriot.
Таке рішення 20 червня ухвалила Верховна ради оборони країни, повідомляє пресслужба румунського лідера Клауса Йоганніса.
«Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили надати Україні систему Patriot», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Міноборони Румунії заявило, що зараз не найкращий час для відправки Patriot до України.
Нагадаємо, президент США Джо Байден вирішив відправити в Україну другий американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Володимир Зеленський під час конференції в Берліні заявив, що Україна потребує як мінімум 7 систем Patriot.